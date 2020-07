È attivo il servizio di prenotazione della vaccinazione contro l’encefalite da zecca. È possibile fissare l’appuntamento attraverso il Centro unico di prenotazione dell’Apss con modalità online oppure telefonica. La vaccinazione contro la TBE è gratuita per tutti i residenti in provincia di Trento e non è necessaria l’impegnativa.

La modalità più rapida e accessibile 24 ore su 24 è quella della prenotazione online collegandosi al sito www.apss.tn.it » Cup prenotazione online. Dopo l’autenticazione, utilizzando la tessera sanitaria, scegliere l’opzione «prenotazione senza ricetta», scegliere «servizio sanitario nazionale» e inserire nel motore di ricerca TBE o zecca. In alternativa è possibile telefonare al numero 0461 379400 (da telefono cellulare) o 848 816 816 (da telefono fisso) dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e al sabato dalle ore 8 alle ore 13.

È possibile scegliere la sede dove effettuare la vaccinazione tra quelle di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Mezzolombardo, Rovereto, Pergine Valsugana, Pozza di Fassa, Primiero-Tonadico, Tione, Trento.

Il calendario vaccinale prevede tre dosi, la seconda dose dopo 1-3 mesi dalla prima e la terza dopo 5-12 mesi dalla seconda dose; a distanza di 3 anni dal ciclo primario è prevista una dose di richiamo.

Per rispettare le misure di prevenzione contro la diffusione del Covid-19 si raccomanda di rispettare l’orario dell’appuntamento e di presentarsi senza accompagnatori; è consentito al massimo un accompagnatore solo nei casi strettamente necessari quali minori, persone non autosufficienti, fragili o con difficoltà linguistiche. L’accesso alle sedi vaccinali deve essere effettuato con mascherina, presentandosi con il foglio di triage che attesti la mancanza sintomi Covid-19.

Ecco la scheda triage Covid da compilare