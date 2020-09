Il mondo dell'outdoor si dà appuntamento a Rovereto. Bici e bike, boulder, montagna, viaggi, gastronomia e benessere. Tutte sfaccettature diverse dell'unica medaglia: vivere la natura, godersi esperienze all'aperto.

Questo lo spirito con cui viene presentata la seconda edizione del "Vallagarina experience festival", al via il 3 ottobre prossimo.

Una due giorni che, per colpa di Covid, dovrà migrare: non vivacizzerà più il centro storico - l'anno scorso la visuale sul pienone in corso Bettini era stata una piacevole sorpresa - ma si sposterà alla Baldresca. Una cornice meno cittadina e più bucolica, senza cambiare lo spirito dell'evento.

E lo spirito è quello di mostrare qualsiasi opzione il territorio può proporre, per godersi il tempo libero in modo attivo.

Diverse le sezioni. C'è quella tradizionale, "Outdoor", con esposizioni e test area, che si concentrerà su e-bike, trekking, trail, nordic walking e yoga. Si potrà conoscere il nuovo boulder park dantesco che, ai Lavini, permette di avvicinarsi all'arrampicata attraverso un percorso con differenti difficoltà, che unisce la passione per lo sport alle suggestioni della Divina Commedia dantesca, che com'è noto cita la ruina dantesca. Si potranno provare i mezzi più innovativi, ma soprattutto le pratiche sportive. Quanto ai bambini, una sezione sarà dedicata a loro: potranno divertirsi, imparando anche qualche cosa. Potranno partecipare a pump track, corsi di sicurezza in bici, mettersi alla prova con i percorsi attrezzati e sfidarsi con prove delle attività outdoor. Ma se il focus saranno le proposte che questo territorio sa offrire, non mancherà la sezione travel, che mostrerà non solo le opzioni della Vallagarina, ma anche le offerte turistiche per chi ama viaggiare, e ha un'orizzonte un po' più ampio. Infine, non si sarebbe comunque potuto immaginare un festival come questo, senza la sezione gourmet, che permetterà al pubblico di rifocillarsi tra buon cibo, vino e birra, ma soprattutto rappresenterà una vetrina sul patrimonio culinario della Vallagarina.

Durante la manifestazione saranno presenti gli stand di produttori di attrezzature, articoli sportivi e brand di abbigliamento. In particolare, ci saranno diversi produttori di e-bike che metteranno a disposizione i loro prodotti per test bike gratuiti. Inoltre guide certificate saranno a disposizione di chi fosse interessato a provare le due ruote sia su terreni facili che in condizioni un po' più impegnative.

Naturalmente, su tutto questo incombono le regole Covid. E quindi sarà necessario registrarsi mostrando documento d'identità e tessera sanitaria valida per partecipare ai test (info sul sito www.italianbiketest.it). Naturalmente, sarà presa la temperatura corporea all'ingresso, e sarà obbligatorio indossare in ogni ambiente la mascherina, oltre che mantenere la distanza di un metro tra una persona e l'altra. Quanto alla sanificazione di mani, superfici e attrezzature ginniche, ci penserà l'organizzazione.