Un nuovo documentario storico è entrato a far parte della Cineteca del Club alpino italiano.



Il film «Senza confini» sul Parco nazionale dello Stelvio, sarà proposto, oggi, dalle 21, sul canale youtube del Cai, all’interno della rassegna cinematografica «La Montagna a casa». Il docufilm di Giovanni Peretti ripercorre la storia e le battaglie politiche che si susseguirono dal 2013 al 2015, fino alla ultima decisione governativa che decretò la suddivisione del Parco nazionale dello Stelvio in tre settori regionali: Lombardia, Alto Adige e Trentino.



Domani la rassegna cinematografica continuerà con la proiezione di altri due video-itinerari del Parco nazionale dello Stelvio: dalle 21 «In Alta Valtellina: dal Forte Venini di Oga a San Colombano» e dalle 21,30 «In Valle di Viso sulle tracce della Grande Guerra». Sarà possibile rivederli in replica il giorno successivo rispettivamente alle 17.30 e alle 18. E venerdì «La Montagna a casa» chiuderà questa settimana di proiezioni con un altro nuovo acquisto della Cineteca Cai: «Annibale Salsa e i Paesaggi del Trentino», che andrà in onda dalle 21 e in replica il giorno dopo, alle 17.30.



Il documentario ripercorre le principali tappe che hanno portato alla costruzione del paesaggio del Trentino, raccontando quelle connessioni uomo-ambiente che maggiormente hanno rappresentato e rappresentano il rapporto tra l’uomo e la natura. La voce narrante e protagonista della pellicola è dell’antropologo Annibale Salsa, già presidente generale del Cai ed esperto conoscitore delle Alpi e attualmente presidente del comitato scientifico della Fondazione Dolomiti-Unesco.