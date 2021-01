Basta barboni alla hipster: nel 2021 il trend è la barba di tre giorni (o il pizzetto)

Minimalismo, cura ed eleganza, ma anche un grande ritorno. Quale? Un momento e ci arriviamo.

Ecco i beauty trend maschili per il 2021.

Il 2020 ha cambiato tante nostre abitudini influenzando ogni aspetto della vita quotidiana, inclusi la cura del corpo, dei capelli e della barba. “Non solo le abitudini di acquisto, a cambiare sono stati anche gli stili, con un ritorno alle mode più semplici, classiche e semplici da realizzare e da mantenere a casa. Un trend, questo, destinato a caratterizzare anche il 2021”, affermano Michele Callegari e Niccolò Bencini, fondatori di Barberino’s, una catena di barber shop molto diffusa in Italia.

“Qualche anno fa abbiamo assistito alla nascita dello stile hipster, che ha conquistato prima le passerelle e poi la vita quotidiana, ma questa nuova stagione ne ha forse sancito il declino, proponendo uno stile meno eccessivo, ma sempre d’effetto”. Mantenere a casa la barba ha fatto impennare l’e-commerce del settore cosmetico (nel primo semestre 2020 ha registrato un aumento del 38,8%, con un valore delle vendite che ha toccato i 670 milioni di euro, dati Cosmetica Italia) e questo spiega anche il picco del 114% sullo shampoo per la barba e del 93% sul balsamo dei prodotti dedicati al grooming maschile nella linea di Barberino’s.

Less is more

Il 2021 vedrà protagoniste le mode privi di eccessi, che puntano sul minimalismo, ma senza rinunciare allo stile e all’eleganza; una tendenza, questa, che è diretta conseguenza di un 2020 caratterizzato da mascherine, lockdown e business call dell’ultimo minuto. Tra i trend che terranno compagnia il prossimo anno la three days beard, la “barba dei tre giorni”, ma anche stili facili da replicare a casa in pochi passaggi, per apparire impeccabili in ogni occasione e con poco preavviso.

Clean shaved

Nel 2021 via libera all’effetto clean shaved: barba appena accennata e sfumature verso basette disegnate e ben definite. Questo look, raccomandato in particolare a chi vuole coniugare stile e ordine, è adatto a ogni tipo di viso ed è semplice da realizzare. Per un risultato impeccabile si inizia dal pizzetto, che va accorciato utilizzando una macchinetta impostata sui 9 millimetri, per poi continuare con i baffi (6 millimetri) e sulle zone laterali che vanno sfumate. Ultime, ma non meno importanti, le basette, che dovranno essere ben sfumate partendo dai 6 millimetri fino ad arrivare ai 2.

Il ritorno del pizzetto

Il prossimo anno si assisterà al ritorno del pizzetto anni ‘90, il cui influsso sta ispirando l’intero settore della moda. Avete presente Brad Pitt? Ecco proprio così.

Si affermeranno due varianti: quello con il mento e i baffi separati tra di loro e quello che contorna il lato della bocca senza alcuna interruzione. La prima è consigliata in particolare in caso di barbe non particolarmente folte nella zona pizzetto. Strumento utile che non dovrà mancare nel beauty case maschile del 2021 il trimmer, ideale per definire le linee definire le linee del pizzetto.