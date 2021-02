Effetto Bridgerton sulla moda: spopolano i gioielli d'epoca Regency

L'effetto Bridgerton si fa sentire anche nel mercato dei gioielli e mobili d'epoca. Secondo quanto scrive Hollywood Reporter, la serie di Netflix basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell'alta società londinese durante il periodo Regency (1811-1820) ha fatto registrare un'impennata nella vendita di gioielli, accessori, mobili e arredi simili a quelli usati nella serie.

Lo stesso effetto si era avuto con la serie, sempre di Netflix, La regina degli scacchi (The Queen's Gambit) la quale oltre a suscitare un nuovo interesse nel gioco degli scacchi aveva anche fatto registrare anche un aumento di oltre il mille per cento nella vendita del gioco da tavola.



Le vendite di collane e anelli dei primi del 1800 ad esempio, riferisce THR, sono aumentate sul sito di lusso 1stDibs. "Il successo di Bridgerton è stato probabilmente il motivo per cui stiamo assistendo a grandi salti nelle vendite di mobili del XVIII e XIX secolo, gioielli in stile Regency e persino capi vintage con vita alta e maniche a sbuffo", afferma Anthony Barzilay Freund, direttore editoriale e direttore delle belle arti per 1stDibs. "Siamo sempre stupiti dal modo in cui un film o una serie televisiva popolare può suscitare interesse per uno stile, un'epoca o un'attività e influenzare in modo tangibile le vendite. Il successo della Regina di Scacchi ad esempio, ha indubbiamente influenzato le vendite di scacchi , che in autunno sono aumentati del 1.200% anno su anno, subito dopo l'uscita della serie ".

Gli articoli dell'era Regency sul sito includono di tutto, da un anello in zaffiro rosa del 1815 circa a un divano in legno di raso e palissandro Regency e un divano letto in velluto chartreuse.

Reund osserva che altre serie TV hanno generato interessi di acquisto e cita Ratched (ambientato nel 1947) , trasmesso in autunno - le vendite di oggetti decorativi della metà del secolo sono aumentate del 75% a settembre e ottobre, rispetto allo stesso periodo del 2019 e Tiger King, che ha fatto raddoppiare le vendite di poltrone con stampa tigre e leopardata la scorsa primavera.