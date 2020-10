Eravamo abituati a vederla sfrecciare sulle nevi di mezzo mondo e a fare incetta di vittorie e medaglie. Poi, quando si è ritirata, l’abbiamo vista sottoporsi ad allenamenti massacranti in palestra o incantare i fan in qualche occasione mondana. Ma Lindsey Vonn ama stupire e, in effetti, ci ha stupito ancora una volta. Lo ha fatto con una dettagliata cronaca video di una seduta… dal dentista. Non ha avuto paura di mostrarsi non proprio con un sorriso smagliante, nel mezzo del lavoro del dentista, salvo poi mostrare orgogliosa un sorriso perfetto. In ogni caso, ha dimostrato di non essere schiava della propria immagine.