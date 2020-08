La sorpresa è stata totale e ha commosso tutti, amici e colleghi. E non solo: il video, diffuso dal Dipartimento di polizia di New York, ha conquistato anche la rete. Il soldato Murphy, concluso un periodo di servizio nella Air National Guard in Afghanistan, è tornato a casa. E ha fatto una bella sorpresa al padre, sergente di polizia al NYPD: con la “complicità” dei colleghi si è presentato dal padre a bordo di un Hammer militare, con tanto di bandiera a stelle e strisce. E il loro abbraccio è diventato virale.