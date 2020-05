Se siete affezionati alla ritualità di certi appuntamenti, oltre ad amare la buona musica, non temete: anche in piena emergenza il Primo maggio avrà il suo concerto.

Non live, ma unicamente in versione televisiva: dalle 20 su Rai 3 e Radio 2 l’evento, tradizionalmente promosso , da Cgil, Cisl e Uil, sarà condotto da Ambra dal Teatro delle Vittorie a Roma, con le esibizioni live dall'Auditorium Musica per Roma e da altri luoghi italiani scelti dagli artisti.

Si esibiranno Gianna Nannini, Vasco Rossi, Zucchero. E Poi Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca. Anche Sting si unirà al cast musicale del Concertone, esibendosi dal suo studio a Londra. E ci sarà anche il contributo di Patti Smith.