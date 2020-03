La propensione a rallentare quando si vede un pedone che sta per attraversare la strada diminuisce all'aumentare del costo dell'auto che si guida. L'osservazione comune è stata confermata da uno studio dell'università del Nevada, pubblicato dal Journal of Transport and Health, che ha stimato che la probabilità diminuisce del 3% per ogni 100 dollari in più di costo dell'auto.

I ricercatori hanno chiesto a diversi soggetti di attraversare più volte la strada in corrispondenza di un passaggio pedonale, registrando le reazioni degli automobilisti. In generale, su 461 auto esaminate, il 28% si è fermato lasciando la strada ai pedoni. Le auto si fermano più frequentemente se ad attraversare è una donna (31% rispetto al 24% per i maschi) mentre la percentuale cala se è una persona di colore (25%), anche se il valore dell'auto si è mostrato il parametro più efficace per predire il comportamento del guidatore. "Chi guida auto costose ha un senso di superiorità nei confronti delle altre persone sulla strada - affermano gli autori - ed è meno abile ad empatizzare con i pedoni".