Restano i cioccolatini il regalo più gettonato a San Valentino con un 52% delle preferenze espresse da un campione interpellato dall'Osservatorio di Al.ta Cucina.



L'indagine, realizzata dalla "community di amanti del cibo italiano in tutto il mondo" con una raccolta di 35 mila risposte sulla pagina Instagram di Al.ta Cucina e la preparazione di un menu "salva cena" realizzato con Lagostina, mostra in particolare come tra ristorante e casa vincono le mura domestiche (69%) come luogo perfetto per celebrare la festa degli innamorati. Il restante 31% del campione si divide invece tra single e coppie che preferiranno uscire o non festeggiarlo affatto.



Dal punto di vista della preparazione del menu della festa emerge che solo 1 innamorato su 5 sa già cosa cucinare, ma risulta allo stesso tempo che nel 69% dei casi sarà lei a mettersi ai fornelli e il cibo prescelto sarà italiano (95%). E' inoltre evidenziato che nel 35% dei casi saranno utilizzati ingredienti afrodisiaci per preparare la propria cena, senza temere l'utilizzo anche di aglio e cipolla. Non è infine esclusa per molti la formula "take away" con la pizza che è scelta dal 67%.

Se questo è il versante gastronomico, rimane poi l'universo dei regali, con in testa l'intimo femminile (guepiére e reggicalze rossi in testa), e quell odella profumeria (molto in voga il dopobarba per lui, un grande classico). Stabile invece la proposta di un weekend benessere e spa, che è sempre un grande classico, con offerte "last minute" davvero interessanti.