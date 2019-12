Pantone - la casa che definisce gli standard di colore nel mondo - elegge periodicamente il colore dell’anno». Per il 2020 lo ha chiamato Classic Blue, indicandolo con il numero 19-4052, e sarà il colore-bussola della moda nei prossimi dodici mesi, com’è accaduto gli anni precedenti con le altre tonalità indicate dall’istituto americano.

E’ difficile accostare a qualcosa di preciso quel rilassante, seppure brillante colore, nominato dal Pantone Color Institute “nuance” dell’anno 2020. Alle sfilate sulle collezioni per la primavera/estate che verrà, lo abbiamo visto da Salvatore Ferragamo e Marco De Vincenzo. Elisabetta Franchi ha voluto farne un colore per mamme e figlie, mentre Alberta Ferretti ha decisamente puntato sull’indaco per la nuova collezione Cruise. Cate Blanchet in blazer e pantaloni di velluto a coste blu (Mango) è la star apripista per il Pantone Classic Blue, ma si sa l’attrice australiana è sempre super chic.

Il blu ha conquistato Maria Grazia Chiuri per Dior che ne ha fatto il colore unico di intere collezioni. Il blu è da sempre uno dei colori preferiti di Giorgio Armani. Alessandro Michele per Gucci infrange le regole con un blu più cupo che diventa “cappotto pretino”. Ma l’arrivo del Classic Blue 19-4052 era inevitabile a pensarci bene, dopo l’esplosione di energia contagiosa del Living Coral, colore dell’anno 2019.

Questa tonalità vicina all’indaco, si distingue dalle altre per la sua versatilità, abbinandosi a bionde e brune con facilità, e si annuncia come nuovo colore basico, un neutro da abbinare a molti altri colori, una tonalità rivale del nero che potrebbe andare ad affiancarlo anche per scelte importanti, mise da red carpet e occasioni notturne. Il 2020 è il ventesimo anniversario del Color of the Year di Pantone, una serie iniziata nel 1999, alle soglie del nuovo millennio. Quell’anno, come colore simbolo del 2000 Pantone aveva scelto un’altra tonalità di blu, il Cerulean, chiaro e rasserenante in risposta all’eccitazione e alle ansie che accompagnavano l’ingresso negli anni 2000. Ma come per la nuance di blu iris, il Cerulean, citato in una lezione ai suoi assistenti come colore apparso non casualmente su un maglione, dalla temibile Miranda Presley-Meryl Streep, nel film cult «Il Diavolo veste Prada», il Classic Blue è anche un simbolo di fiducia nel futuro e di speranza, di cui si ha davvero bisogno in questi tempi bui e incerti.

Il Classic Blue sarà la base no season di guardaroba 2020. Un punto di riferimento per scegliere il lavaggio dei nuovi jeans e per i pezzi chiave del nostro guardaroba, ma anche la nuance su cui puntare tutto per le occasioni migliori.