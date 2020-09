Dopo un agosto da single (lui a Ibiza e lei a Capri), come già via abbiamo raccontato, sembra tornato il sereno tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia più chiacchierata dell’estate sembra aver ritrovato l’armonia. I settimanali di gossip spiegano che Chechu e Nacho si sono ritrovati in Trentino, nella tenuta di papà Francesco, dopo la passerella al Festival del Cinema di Venezia.

Negli ultimi tempi, d’altra parte, Ignazio si era rifatto vivo sul profilo Instagram di Cecilia con una serie di Like che mancavano da tempo. Anche una pedalata insieme avrebbe contribuito a rasserenare il clima, peraltro in compagnia anche di Letizia Paternoster. Ma a stroncare ogni dubbio è una story di Ignazio, tutta dedicata a Cecilia e a quella «boccuccia linda…».

Insomma, i fan della coppia tirano un sospiro di sollievo.