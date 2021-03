La primavera del Patt: addio a Ugo Rossi, segreteria del partito ai trentenni

TRENTO - Ugo Rossi addio, la stella alpina punta sul ricambio, e punta sui giovani. Per farlo, il segretario politico del Patt, Simone Marchiori, nel corso del primo consiglio provinciale del partito dopo l'uscita di Ugo Rossi, ha annunciato la nomina di una segreteria organizzativa composta da cinque persone.

Si tratta di Andrea Biasi, coordinatore della Val di Non e collaboratore dei gruppi consiliari, Daiana Boller, ex responsabile del movimento sia giovanile che femminile, Davide Gamberoni, segretario della sezione di Rovereto, Claudia Segnana, esponente del movimento femminile e candidata alle elezioni europee del 2019, e Lorenzo Paoli, ex segretario del movimento giovanile e collaboratore dei gruppi consiliari.

"Una squadra giovane con un'età media di 33 anni, composta da persone che conoscono la vita del partito e nonostante l'età possono vantare un curriculum politico di tutto spessore" , ha sottolineato Marchiori. E dal partito un segnale forte: cercare giovani motivati e capaci, che diano nuova linfa al movimento autonomista. "Il partito è compatto e motivato" è il messaggio.