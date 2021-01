"Sudici sudisti", Merler ci mette la pezza: "Io amo il Sud, ascoltavo Franco Battiato"

Travolto dalle polemiche per aver pubblicato un post su Facebook in cui parlava di "sudici sudisti", il consigliere comunale del centrodestra Andrea Merler ha pubblicato la sua difesa poco fa: una foto in cui è in posa con un consigliere comunale di Palermo. E per spiegare che ama il Sud, arriva a dire che "sono cresciuto ascoltando Battiato".

La difesa di Merler è quantomeno originale. Scrive: "Io amo il nostro Paese da nord a sud. Non ho nulla contro i meridionali, di cui apprezzo cultura, identità, storia e bellezza. Assolutamente nulla. Lo dico con forza. Mi sento ferito e offeso da chi prova a descrivermi diversamente da come sono.

Mi dispiaccio sinceramente se le mie forti e dure parole contro il Governo Conte-Di Maio, che effettua politiche divisive del Paese, non valorizzando e comprendendo l’economia alpina, abbiano offeso la sensibilità di qualcuno.

Non è mai stata mia intenzione una volgare, becera e stupida offesa a una parte del nostro Paese. Sono cresciuto ascoltando Franco Battiato, ho i genitori che vivono in Sicilia, ho amici e collaboratori del sud, frequento amministratori locali di tutta Italia (tra cui Campania, Puglia e Sicilia).

Ho evidenziato l’inadeguatezza di un Governo indifendibile sulle politiche di sostegno alle imprese e all’economia alpina (che non è solo sci).

Vedo che alcuni vogliono faziosamente mal interpretare le mie parole, per un attacco politico e personale. Ci tenevo a chiarire ufficialmente il mio pensiero, con la consueta stima e rispetto nei confronti di tutti".

Belle parole, che vengono dal cuore. Ma oltre a dispiacersi, ancora una volta Merler non dice mai la frase "chiedo scusa".