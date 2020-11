Scoppia la polemica politica a Trento, sull'apertura del mercato settimanale del giovedì, avvenuta anche oggi ma con un dispositivo di prevezione epidemica rafforzato, come previsto dalle nuove norme anti-covid: con varchi diversi di ingresso e uscita e sensi unici pedonali.

Troppo poco, però, secondo il numero uno dell'opposizione, Andrea Merler, candidato sindaco del centrodestra, che invita il primo cittadino, Franco Ianeselli, a una retromarcia e a chiudere il mercato.

«#mercato va #sospeso! Caro Sindaco Franco Ianeselli cosa fai chiudi le bancarelle delle castagna e lasci aperto il mercato??? Forse non capisci o non ti rendi conto o non ti interessa, ma in questa situazione non possiamo assolutamente permettere assembramenti se non vogliamo la situazione precipiti.

L’ordinanza del presidente Maurizio Fugatti sospende i mercati, riferendosi a tutto il Trentino, salvo non si garantiscano misure complesse di distanziamento, limitazione accessi, controlli etc.

Questo è possibile, semmai, in un piccolo mercato di un medio paese, ma non sicuramente a Trento! Emetti subito un’ordinanza in cui dici che a Trento il mercato è sospeso, poiché non è possibile garantire il distanziamento ed i relativi controlli… La partecipazione è troppa, la città troppo grande, il rischio enorme. #svegliati».