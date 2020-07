«Nel prossimo decreto sulla ripresa, il cosiddetto “Rilancio-bis”, in aula il 29 luglio, nei 10 miliardi di scostamento almeno 1,5 miliardi dovrebbero andare al turismo. L’idea di Italia Viva è di proporre la cancellazione totale dell’Imu, sancendo il principio della decontribuzione, ossia abbassando il costo del lavoro: basta sussidi e redditi d’emergenza, con questi strumenti il mercato del lavoro viene drogato e il paese non riparte più», ha detto il leader di «Italia Viva» Matteo Renzi, oggi a Trento per la presentazione del suo libro «La mossa del cavallo» al Muse, con la conduzione del direttore dell’Adige Alberto Faustini.

In questi giorni Renzi sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Alto Adige: «Vedo che alcuni territori sul turismo sono ripartiti, ma so che c’è preoccupazione perché mancano tedeschi e austriaci. Il sud, ad esempio, credo debba darsi una mossa in questo settore perché li vedo ancora molto fermi».

«Sulla trattativa in corso a Bruxelles sono ottimista, mi sembra si stia arrivando a una soluzione condivisa. Stiamo chiedendo cose giuste e credo che la soluzione della maggioranza qualificata sia una forma di controllo equilibrata: chi dice “dateci i soldi ma nessuno vigili” dice un’assurdità, viceversa non si può pensare che un solo paese possa avere diritto di veto e bloccare tutto. La vera scommessa però sarà spendere bene quei fondi». Così il leader di Italia Viva).

«Le posizioni sovraniste sono sbagliate: l’Unione ci sta dando una mano, stanno arrivando tanti fondi. Lo dico anche ai tanti amministratori locali che vedono l’Europa come un nemico: non riconoscere quello che si sta facendo è deleterio». Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che sulle amministrative a Trento, dove il partito appoggerà il candidato sindaco del centrosinistra Franco Ianeselli, ha detto: «Saremo la sorpresa delle prossime elezioni».