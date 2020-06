«Da oggi il gruppo Lega al Senato cresce grazie all’arrivo e al contributo di Elena Testor, trentina eletta in val di Fassa: benvenuta e buon lavoro!», così poco fa il leader della Lega Matteo Salvini ha salutato la scelta della parlamentare eletta con Forza Italia.



«Per me - commenta Testor - inizia un’altra avventura, sono motivata. Lavorerò ancora di più per rilanciare il capoluogo e la periferia trentina. Sull’esecutivo nazionale c’è poco da dire. Sta sbagliando tutto e sulla sospensione del Patto di Milano Maurizio Fugatti fa bene a non mollare».