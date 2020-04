Nel 2019 le giornate di seduta in aula del Consiglio provinciale di Trento sono state 47, con un totale di 77 sedute, che hanno impegnato i consiglieri per 245 ore. Il dato è contenuto nella prima parte del Rendiconto sociale 2019 pubblicato sul sito del Consiglio.

Il record di presenze a votazioni in aula appartiene a Giorgio Leonardi, di Forza Italia, che ha partecipato a 7.539 votazioni, pari al 99,7% del totale, risultando assente solo 24 volte, tutte giustificate. Nella classifica delle presenze alle votazioni seguono i leghisti Denis Paoli (7.536), Ivano Job (7.530) e Katia Rossato con 7.522. All’ultimo posto per presenze alle votazioni c’è Vanessa Masè (15,2%), ma l’esponente del gruppo La Civica è diventata consigliera qualche mese dopo l’avvio della legislatura, all’inizio di febbraio 2019, ed stata poi a lungo assente giustificata per maternità.

A vestire la «maglia nera» per assenze a votazioni dopo Masè è quindi la capogruppo della Lega Mara Dalzocchio (24,3%); a seguire Sara Ferrari, del Pd (32,5%).