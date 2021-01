L'Austria prolunga il lockdown fino al 24 gennaio

In Austria il lockdown viene prolungato fino al 24 gennaio. L’opposizione ha bocciato la possibilità che era stata prevista di farsi testare per poter accedere al lavoro e pertanto commercio, gastronomia, turismo e scuole restano chiuse fino al 24 gennaio. Così il presidente del gruppo parlamentare OeVP August Wöginger in un’intervista all’Agenzia di stampa austriaca Apa.

Precedentemente era stata prevista l’apertura il 18 gennaio, per chi fosse risultato negativo al test.