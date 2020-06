Massimo Carminati torna in libertà. L’ex boss della banda della Magliana, personaggio chiave della maxi-inchiesta su Mafia Capitale lascerà oggi il carcere di Oristano.



Dopo tre tentativi andati a vuoto in Corte d’Appello, il Tribunale della Libertà ha accolto l’istanza di scarcerazione presentata dagli avvocati di Carminati, Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri, per scadenza dei termini di custodia cautelare.



Il “cecato” era in carcere da 5 anni e 7 mesi.