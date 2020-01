Ecco la prima proiezione "vera" di SWG, sull'8% del campione: Bonaccini in netto vantaggio su Borgonzoni, 51,8% contro 41,5%. Per quanto riguarda i partiti, Pd al 31,2% e Lista Bonaccini al 7,4%; nel centrodestra Lega al 31%.

Arriva la prima proiezione flash SWG sul 3% dei candidati in Emilia: Bonaccini avanti con una forbice tra il 48,6 e il 52,6%, Borgonzoni tra il 40 e il 44%. La prima proiezione flash, dunque, dà in netto vantaggio il candidato del centrosinistra.

Primi exit poll sulle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. In Emilia Romagna gli exit poll collocano il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini tra il 47 e il 51%, e la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni tra il 44 e il 48%.

Più chiara appare la situazione in Calabria, dove Jole Santelli (Forza Italia), secondo gli exit poll, potrebbe superare la soglia del 50% (è data tra il 49 e il 53%), mentre Pippo Callipo è tra il 29 e il 33%.

Si tratta, è bene ricordarlo perché in passato le sorprese non sono mancate, di exit poll e non di proiezioni, e dunque vanno presi con le pinze.