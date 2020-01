L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 5 milioni di euro ad Eni per la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli utilizzati nella campagna promozionale che ha riguardato il carburante Eni Diesel+ «attribuendo al prodotto nel suo complesso vanti ambientali che non sono risultati fondati». È quanto si legge in una nota dell’Antitrust.