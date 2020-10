Caro direttore, ho letto come avete evidenziato bene il richiamo del presidente Mattarella alla "responsabilità" e cosi ho ripensato ad una non mia vecchia idea di modificare l'articolo 1 della Costituzione in «la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro e sulla responsabilità personale». E poi visti i tempi, che sono solo un po' esasperati dalla crisi attuale, mi ritorna in mente un pensiero di Alessandro Dumas che diceva: «Fra i malfattori e gli imbecilli preferisco i malfattori perché almeno ogni tanto si prendono una pausa».

Giorgio Torgler

Una grande verità

Dumas si conferma, come i suoi moschettieri, duro e a volte anche troppo diretto (spregiudicato?), ma capace di dire grandi verità con una semplice frase. Andrebbe invece davvero inserito in Costituzione il concetto della responsabilità personale (che a volte è appunto irresponsabilità).

lettere@ladige.it