Incidenza dei contagi, ecco il dato che ci inchioda in zona rossa: il Trentino sempre oltre quota 340 (il limite è 250)

TRENTO - Il Trentino conferma il suo dato peggiore: siamo fra le regioni "in rosso" per l'incidenza dei contagi per 100 mila abitanti.

La nuova soglia imposta dal governo è 250 casi, il Trentino anche nell'ultimo report è stabilmente sopra i 300.

Ecco i dati regione per regione elaborati nello studio condotto dall'associazione onData. Come si può vedere, solo Friuli Venezia Giulia ed Emila Romagna hanno un indice superiore a quello del Trentino con valori rispettivamente di 447 e 445.