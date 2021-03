L'8 marzo in tante declinazioni: ecco alcuni appuntamenti di oggi, in presenza o sul web

TRENTO - In occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra oggi, da venerdì scorso a martedì prossimo in piazza Manci a Povo è allestita "La vita ti sia lieve. Storie di coraggio al femminile", un'esposizione di cartelli realizzati dagli alunni della Scuola primaria di secondo grado "G.Pascoli", a cura della Circoscrizione del sobborgo in collaborazione con Kaleidoscopio e Tavolo preadolescenza, per ricordare personaggi femminili che hanno lottato contro gli stereotipi sul ruolo della donna nella società e sono riuscite a creare cambiamento.

Oggi alle 10.30, in piazza Largo Nazario Sauro a Trento la Circoscrizione Centro storico Piedicastello propone un momento di riflessione intitolato "Non è amore. Una panchina in rosso contro la violenza sulle donne", con letture a cura di Deborah Bonazza, Barbara Gabba, Chiara Turrini e musica a cura di Isabella Corbolini, Luca Geat, Carolina Talamo.

Alle 11.30 ci sarà anche il webinar sulla piattaforma Zoom rivolto a scuole medie e superiori proposto in collaborazione con la Fondazione Caritro da Falenablu, associazione che dal 2013 propone laboratori artistici per vittime di violenza e attività di formazione e sensibilizzazione. Ospite del seminario la filosofa Maura Gancitano, fondatrice della casa editrice Tlon, che parlerà di come la differenza tra donne e uomini possa costituire un punto di partenza per costruire relazioni sane. Per prenotare la partecipazione di una classe o di un singolo: progetto.falenablu@gmail.com.

Durante il pomeriggio, anche i musei trentini celebrano la ricorrenza: alle 15 sulla pagina facebook del Muse-Museo delle scienze di Trento nell'ambito dell'iniziativa "MUSE a piccoli passi" viene proposto un approfondimento dedicato alle "Donne nella scienza".

Alle 17.30 sulle pagine facebook del Mart-Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto e della Provincia autonoma di Trento verrà trasmessa dalla Sala conferenza la presentazione del volume "Dai salotti ai ponteggi. Profili di artiste del Novecento in Trentino", un'indagine che rivela nomi e volti "invisibili" di numerose pittrici e delle rare scultrici attive in Trentino nel corso del XX secolo, con l'autore Roberto Pancheri, la curatrice di un saggio in catalogo Alessandra Tiddia, e gli interventi dell'assessore alla Cultura Mirko Bisesti, dell'assessora alla Salute Stefania Segnana, del soprintendente per i beni culturali Franco Marzatico e della direttrice dell'Ufficio Beni Architettonici della Soprintendenza Michela Cunaccia.

Alle 17, sulla pagina facebook della Cgil del Trentino una riflessione dedicata a "Donne e lavoro. Cosa significa essere donne e lavoratrici durante una pandemia mondiale" con le testimonianze di alcune lavoratrici e la performance artistica di Sara Rosa Losilla.

Infine, dalle 17 alle 24 lo spettacolo "Il canto di Penelope", di e con Michela Embrìaco, sarà visibile nella Sala virtuale del Coordinamento Teatrale Trentino su trentinospettacoli.it e relativo canale Youtube.

Venerdì 12 marzo, alle 18, il Circolo culturale "Lavis aperta" di Lavis invita alla presentazione del libro della vignettista Stefania Spanò-Anarkikka "Smettetela di farci la festa" (Peaple, 2021) sugli stereotipi di genere e sul femminicidio con l'autrice, Barbara Poggio prorettrice dell'Università di Trento e la partecipazione dell'attrice Maura Pettorruso.