Fugatti, a differenza degli scorsi giorni, oggi si è detto fiducioso sul fatto che non finiremo in zona rossa. "Al momento - ha detto il presidente - non abbiamo anticipazioni ma sembra che l’indice Rt, il valore che gioca un ruolo importante nei calcoli dell’Iss, non venga dato in crescita, ma in leggero calo. Gli altri valori dei parametri, pur se in peggioramento, sono in linea con quelli della scorsa settimana. Attendiamo comunque la classificazione prevista per domani”.

Ma cosa succederebbe se invece ci finissimo?