Commozione in piazza Duomo all'evento di "Sos Covid" a un anno dall'inizio della pandemia - FOTO e VIDEO

Grande commozione, stasera, alle 18, in piazza Duomo a Trento, alla manifestazione (qui nelle foto e nei video a cura di PAOLO PEDROTTI) dedicata a tutti coloro che sono morti o hanno sofferto a causa della pandemia.

A un anno dalla scoperta del primo caso di covid in Italia e in uno scenario ancora segnato dalla pandemia, oggi anche in Trentino si sono svolte diverse iniziative, come il minuto di silenzio osservato negli ospedali a ogni cambio turno.

In piazza Duomo, momenti di raccoglimento ma anche parole e canti - con Armonici Cantori Solandri - dedicati alle vittime del covid.

Un piccolo evento - nel rispetto delle regole - per ricordare tutte le persone che hanno sofferto per questa emergenza sanitaria non ancora conclusa. L'organizzazione è del comitato "Sos Covid", in programma anche interventi dei rappresentanti dell’Ordine dei Medici e degli Infermieri e testimonianze di persone che hanno affrontato la malattia, il professor Andrea Zanotti e la Oss Kristina Blas.

"Dal 20 febbraio 2020 - spiegano i promotori -per tutti noi la vita è profondamente cambiata. Faceva “il suo ingresso” anche nel nostro Paese il Covid 19 con la scoperta del primo paziente contagiato.

Da quel giorno tanti numeri si sono seguiti e soprattutto tante storie umane, di persone e famiglie che hanno sofferto per la perdita di un loro caro e per aver contratto la malattia, di medici e infermieri che hanno affrontato, all’inizio senza nessuna arma, la battaglia contro il virus sacrificando in tanti casi la loro stessa vita, di lavoratori e lavoratrici che si sono ritrovati senza un’occupazione, di imprese e associazioni che hanno chiuso la porta per riaprirla solo a singhiozzo e intanto tenerla serrata fino a data da destinarsi».