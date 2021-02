La mappa dei contagi nei Comuni: dal 3% di Cavizzana ai 15 paesi che non hanno neanche un positivo

TRENTO - La mappa del contagio, in provincia di Trento, è a macchia di leopardo. Con molti Comuni completamente immuni da positivi in questo momento, ed altri con percentuali fra positivi e numero degli abitanti preoccupanti. In questa "classifica" la maglia nera è per Cavizzana, in val di Sole, che ha un tasso di contagi del 3,0%, il più alto del Trentino.

A seguire, Pelugo in val Rendena, con un 2,5%. Poi nell'ordine vengono Lona Lases con un 1,9%, San Michele all'Adige con 1,8%.

Seguono a 1,7% di positivi i Comuni di Ton, Pieve Tesino e Albiano.

Ad un tasso dell'1,6% c'è Sover, poi Cavedine (1,5%), ed a seguire i Comuni con una percentuale dell'1,4% ovvero Mazzin di Fassa, Bleggio Superiore, Terzolas.

A seguire con 1,2% Mezzocorona, e Grigno.

Sono 15 i Comuni del Trentino che hanno zero contagi in questo momento: Borgo Chiese, Cimone, Capriana, Bieno, Cavedago, Strembo, Garniga, Sfruz, Palù del Fersina, Ronzone, Cis, Luserna, Massimeno, Vignola Falesina e Sagron Mis.

LE CIFRE COMUNE PER COMUNE