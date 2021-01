Nesun decesso per covid in trentino nelle ultime 24 ore.

Sono 207 i nuovi contagi rilevati.

Nei reparti ospedalieri i malati sono ora 191 (201 ieri), mentre in terapia intensiva ne risultano 34 (uno meno di ieri). Le dimissioni, spiega l'Apss, sono state 26, mentre risultano 15 nuovi ricoveri.

Continua, dunque, il trend di riduzione del numero dei ricoveri.

Per tornare ai contagi, 73 dei nuovi casi positivi sono stati rilevati tramite tampone molecolare e 134 con test antigenico rapido. «Dei nuovi positivi - si legge nella nota della Provincia - 83 sono asintomatici e 114 pauci sintomatici, come noto seguiti a domicilio. Gli ulteriori contagi fra bambini e ragazzi in età scolare sono 33 (20 le classi in quarantena) e fra loro troviamo 4 piccolissimi (meno di 2 anni) e 9 bambini di età compresa fra i 3 ed i 5 anni.

Gli over 70 invece oggi sono 35».

Il numero complessivo dei morti di covid da inizio pandemia è 1.203.

Aumentano a 2.163 gli attualmente positivi (erano 2.068 ieri), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.938 (erano 1.832).

I dimessi/guariti oggi sono 110 e portano il totale a 23.481.

I tamponi analizzati ieri sono stati 2.457 molecolari (1.311 dall’Ospedale Santa Chiara e 1.146 dalla Fem) e 1.286 antigenici.