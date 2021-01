Continua il freddo sul Trentino, e le temperature si abbasseranno ancora

In Trentino si registrano ancora temperature basse. Le previsioni di Meteotrentino dicono che rimarrà freddo anche nelle prossime notti e che nel fine settimana si potrebbero registrare minime ancora più basse di quelle di questi giorni.

La notte meno fredda a bassa quota dovrebbe essere quella tra domani, giovedì 14, e venerdì 15 gennaio.

Domani è previsto tempo variabile con temporanei annuvolamenti localmente associati a deboli nevicate o bufere di neve più probabili al primo mattino sui settori settentrionali; molto ventoso in quota con locali forti raffiche di foehn in valle. Venerdì mattina sono attesi annuvolamenti e non è esclusa la possibilità di debolissime nevicate sparse e di ampie schiarite in seguito. Sabato, domenica e lunedì si prevede tempo soleggiato con temporanei annuvolamenti e ancora molto freddo.

Analisi delle temperature (dati aggiornati al 12 gennaio)

TRENTO LASTE Temperatura minima: -8.3°C (12/01) Tale temperatura non rappresenta un valore estremo della serie storica (la minima registrata è stata nel 1987 con -15,0°C).

Era però dal 2002, con -10.0°C, che la minima mensile di gennaio non risultava più bassa e che la minima giornaliera non scendeva sotto i -8°C (nel gennaio 2002 sono stati in totale 2 giorni).

TRENTO RONCAFORT Temperatura minima: -10.7°C (12/01) Tale temperatura non rappresenta un valore estremo della serie storica (la minima registrata è stata nel 1985 con -16,0°C).

A seguire i primi 10 valori estremi delle minime dei mesi di gennaio:

1985 -16

1987 -13

1977 -12

1979 -12

2002 -11.7

2009 -11.6 1980 -11

1981 -11

1984 -11

2021 -10.7

Era dal 2009 che la minima giornaliera di gennaio non scendeva sotto i -10°C per più di 1 giorno (nel gennaio 2009 sono stati in totale 2 giorni, come quest’anno, mentre nel 2017 c’era stato 1 solo giorno). Per avere un maggior numero di giorni con temperatura minima giornaliera inferiore a -10°C bisogna andare al 1979 (4 giorni) e al 1985 (7 giorni).