La gran parte dei passi di montagna resta chiusa a causa del pericolo valanghe e la Protezione civile e il Soccorso alpino invitano alla massima cautela chi ha deciso di avventurarsi sulla neve per fare delle escursioni.

La situazione è critica sia in Trentino sia nelle province vicine, come Bolzano e Belluno, e tutta l'area alpina circostante.

«In previsione del fine settimana e in considerazione delle intense nevicate verificatesi sulle montagne trentine, per l'elevato rischio di valanghe, la Protezione Civile del Trentino e il Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Provinciale Trentino raccomandano a tutti quelli che svolgeranno attività sportiva, come sci alpinismo o escursioni con ciaspole o senza, di rispettare le regole vigenti sul distanziamento e sull’assenza di assembramenti e di porre molta cura nella scelta dei tracciati, per evitare di impegnare in attività di soccorso in valanga gli elicotteri sanitari e il personale sanitario, già fortemente impegnato nella lotta al Covid-19.

Le condizioni instabili del manto nevoso richiedono estrema cautela nell'affrontare qualsiasi attività invernale in montagna e una buona capacità di valutazione ambientale a livello locale. Le attività sulla neve, pertanto, sono fortemente sconsigliate. In via generale è comunque importante informarsi preventivamente sulle situazioni del manto nevoso, sul pericolo valanghe e sulla distanza dei percorsi scelti rispetto ai normali accessi dei soccorritori che sono operativi quando gli impianti di risalita sono in funzione.