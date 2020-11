Se Castello Tesino, Bedollo e Baselga di Piné sono stati dichiarati "zona rossa" dal presidente della Giunta Provinciale, ci sono altri Comuni che stanno raggiungendo una situazione di contagio attuale a livelli di guardia.

Ieri il presidente Fugatti ha più volte ripetuto che "Oggi il Trentino è in zona gialla, ma da un giorno all'altro si può passare a zona arancione o rossa, non bisogna abbassare la guardia".

Le zone più a rischio, in questo momento, secondo il riassunto della FBK sulla situazione Covid in Trentino, sono - oltre ai Comuni già chiusi - Frassilongo in Val dei Mocheni e Ronzone in Val di Non: ambedue con una percentuale attuale di contagiato dulla popolazione di 2,1%. Così Palù del Fersina che è addirittura a 2.5.

Per capirci: Castello Tesino ha il peggior indice attuale (3,1%). Ma Baselga di Piné (1,8) e Bedollo (1,7) sono in lockdown con una percentuale di contagiati attuali che è minore di Frassilongo (2,1%) e di Ronzone (2,1%).

Sono poi oltre la soglia dell'1,5 anche Sover (1,5) e Bresimo (1,6).

Poi altri sei Comuni sopra l'1 per cento: sono Fornace (1,4%), Fierozzo (1,4) Livo (1,3), Cis (1,3), Sfruz (1,1), Mezzana (1,1).

Una curiosità: l'unico Comune trentino a zero contagi in questo momento è Samone, in Valsugana.