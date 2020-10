Il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Trento si è aggiudicato il secndo premio in palio, alla quarta edizione del concorso nazionale «Mad for science», ricevendo 37.500 euro per l’implementazione del proprio bio-laboratorio.

Il Liceo Leonardo da Vinci di Trento ha presentato un progetto che analizza dal punto di vista molecolare le relazioni tra i microrganismi del suolo e le piante di mirtillo in coltivazioni biologiche, intensive e in condizioni di crescita spontanea.

La finale della manifestazione si è tenuta oggi, nel prestigio Auditorium Vivaldi di Torino in collegamento streaming con 8 dei migliori 8 licei italiani giunti alla finale odierna dopo una serie di severe selezioni che hanno scremato l’iniziale numero record di partecipanti pari a 170 licei provenienti da tutta Italia.