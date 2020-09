Si spacciano per Amazon e tramite Sms cercano di carpire numeri di carta di credito, soldi, password e dati personali promettendo uno smartphone in regalo.

E’ questo uno dei truffaldini messaggi “phishing” che stanno circolando in questi giorni anche in Trentino e che purtroppo riescono a far cadere molti pesci nella rete.

Ce lo segnala una lettrice che dopo averlo ricevuto, insospettita, ha scritto direttamente ad Amazon.it per verificare l’autenticità del messaggio e scoprendo così la truffa.

«Il messaggio SMS che hai ricevuto - è stata la risposta della societò di Bezos - non proviene da Amazon.it. Per la tua protezione, ti suggerisco di non rispondere a nessun messaggio che ti sembri non autentico o inviato da utenti sconosciuti, e ti invito a non aprire link, in particolar modo se ti viene richiesto di fornire dati personali o informazioni di pagamento. Ti ringrazio del tempo dedicatoci per contattarci. Prendiamo molto seriamente questo tipo di segnalazioni e sarà nostra cura effettuare le indagini del caso».

«I messaggi provenienti da Amazon - spiega l’azienda - sono inviati solo se ti sei iscritto al servizio di Notifiche via SMS dal tuo account o hai scelto di utilizzarlo per una sola spedizione. I messaggi provenienti da Amazon, inoltre, non ti richiedono di confermare ordini, fornire dati personali o di pagamento».

Sotto lo sreenshot di uno degli sms ricevuti dalla lettrice