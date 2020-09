Il mondo accademico e la grande famiglia dell’Ata Volley piangono l’improvvisa scomparsa di Sabine Christine Stricker, collaboratrice ed esperta linguistica presso l’Ateneo di Trento e alla Libera università di Bolzano, morta a soli 53 anni per un malore improvviso. Il dramma è successo lunedì sera, nella sua casa di Trento: nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Originaria di Schwaz, in Austria, la docente lascia tre figlie: Caterina, Emma e Sofia, tutte e tre atlete o ex atlete dell’Ata Volley di Trento, dove Sabine da anni era una presenza costante e preziosa.

Cordoglio e parole di stima anche tra i colleghi e amici del Centro linguistico di Ateneo e del Dipartimento di Lettere e Filosifia, dove la 53enne insegnava lingua e traduzione tedesca e letteratura tedesca. Oltre che a Trento Sabine Stricker insegnava presso la Libera università di Bolzano.

Il funerale sarà celebrato domani alle 11 al cimitero di Trento.

I ricordi e le testimonianze in un ampio servizio sul giornale in edicola.