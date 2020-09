Sarà attivo da dopodomani, 3 settembre, il numero verde 800390270 rivolto all'utenza scolastica, per rispondere ai quesiti specifici posti da strutture e famiglie in merito al rientro a scuola, in linea con le norme di sicurezza previste dai protocolli covid-19.

«Procedono in queste ore - spiega la Provincia - le attività di formazione degli operatori e il servizio sarà in funzione a partire da giovedì 3 settembre.

Il contact center risponderà dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, con orario continuato e il sabato mattina dalle 8.00 alle 14.00. Il numero verde è realizzato attraverso il Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza in collaborazione con il dipartimento istruzione. Si ricorda inoltre che tutte le informazioni e i documenti che illustrano le modalità di rientro a scuola per l’anno scolastico 2020/2021 sono stati raccolti in un'apposita sezione del portale provinciale».