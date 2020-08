Sono cinque le comunità parrocchiali della Diocesi di Trento che si avvarranno dei nuovi limiti di accesso alle chiese, stabiliti nell’ordinanza emanata il 25 agosto 2020 dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Si tratta delle chiese parrocchiali di San Giuseppe a Trento, San Giuseppe a Riva del Garda, Levico Terme, Madonna di Campiglio e Predazzo.

In esse si andrà a ricalcolare il numero dei posti a disposizione dei fedeli nel rispetto della distanza minima di sicurezza.

L’ordinanza provinciale prevede che la capienza massima passi a 500 fedeli per le chiese in grado di accogliere normalmente più di 800 persone a sedere e a 250 fedeli per quelle con capienza compresa tra 400 e 800 unità. Le cinque chiese citate rientrano nelle due fattispecie indicate.

Nelle altre chiese della Diocesi il numero di fedeli non potrà superare il tetto massimo di 200 persone.