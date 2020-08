Per il secondo giorno consecutivo in Trentino non si registrato nuovi infetti da Coronavirus, ma sono stati effettuati solo 453 tamponi. I positivi attualmente in Trentino sono 58, due persone sono ricoverate in ospedalementre di cui una in rianimazione. Da domani l'Azienda sanitaria inizierà ad eseguire i tamponi sui trentini rientrati dal 13 agosto dalle vacanze in Croazia, Spagna, Grecia e Malta, i quattro paesi per ora considerati a rischio. Si sono già prenotati quasi 2.000 persone.

In Alto Adige si è saliti invece di altri 9 casi e anche in altre regioni i numeri stanno diventando consistenti.

Sono 78 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia sale a 21.210. Resta fermo invece il conteggio delle vittime, 2.096 (tra ospedali e case di riposo). Lo si apprende dal bollettino della Regione. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 117 (+1), quelli in terapia intensiva 5, invariati questi ultimi rispetto a ieri. In discesa invece il dato dei soggetti in isolamento domiciliare fiduciario, 6.394.

La tabella dei contagi regione per regione aggiornata ad oggi