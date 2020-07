Dopo sei giorni consecutivi con zero contagi, ieri è scattato l’allarme in Trentino per la presenza di un focolaio Covid-19. Tre persone, tutti dipendenti della medesima ditta, sono risultate positive al tampone. Si tratta della filiale roveretana di una nota azienda che si occupa di trasporti e logistica.

«Abbiamo intercettato queste persone una paio di giorni fa - spiega il direttore del Dipartimento Prevenzione dell’Apss Antonio Ferro - poiché hanno manifestato i sintomi legati al Coronavirus. Sono poi risultati positivi al tampone, ma non sono stati ricoverati e non si sono presentate al Pronto soccorso. Immediatamente la nostra task force si è messa al lavoro e stiamo indagando per ricostruire i contatti avuti dalle tre persone. In via precauzionale i colleghi di lavoro, ovvero i dipendenti della ditta, e i contatti stretti dei positivi sono stati messi in isolamento. Quanti? Non possiamo dirlo ancora, stiamo indagando, rintracciando e interrogando le varie persone proprio in queste ore».

Indicativamente si tratta comunque di alcune decine di persone. E domani, lunedì, l’Azienda sanitaria effettuerà una serie di tamponi proprio su tutti i contatti diretti.

«Mi aspetto altri casi positivi - spiega ancora il dottor Ferro - dopo le verifiche con i tamponi. L’endemia in Trentino resta molto bassa, i dati restano rassicuranti e proprio per questo nei giorni scorsi mi sono sentito di tranquillizzare anche per quanto riguarda le linee guida per la scuola a settembre. Il problema sono i contatti fuori provincia: per questo teniamo alta l’attezione e le operazioni di screening non si allentano».

Anche se da alcuni giorni i dati riportavano zero casi positivi, non per questo l’attenzione era venuta meno. Il Dipartimento diretto da Ferro, infatti, prosegue il proprio lavoro quotidiano, partendo da 20/25 segnalazioni che arrivano ogni giorno.

L'articolo completo e approfondimenti sull'Adige in edicola

Leggi anche:

Coronavirus: tre nuovi contati, i positivi sono 20