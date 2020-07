Anche oggi "doppio zero" dal fronte trentino Coronavirus. I dati del rapporto odierno fornito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari confermano infatti che nelle ultime ore non si è riscontrato alcun nuovo caso positivo e nessun decesso causato da Covid 19.

Notizie positive anche dagli ospedali: il numero di pazienti ricoverati passa infatti da 3 a 1 (nessun ricovero in rianimazione). Torna ai livelli più alti anche il numero di tamponi: 1.574 quelli analizzati ieri, di cui 655 da Apss e 919 dalla Fondazione Mach.

La mappa dei contagi aggiornata ad oggi