Incidente in A22 poco fa e autostrada bloccata in direzione Trento, con coda che si forma in un punto fra Bolzano e Egna/Ora e che sta andando via via allungandosi: al momento, poco prima delle 10, supera i quattro chilometri.

Sul luogo dell'incidente erano in corso, verso le 9.30, gli interveni del personale sanitario, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.

Secondo le prime notizie si è trattato di un tampoonamento fra mezzi pesanti. Uno degli occupanti di un Tir sarebbe rimasto gravemente ferito e per i soccorritori è stato difficile estrarlo dall'abitacolo del mezzo, semidistrutto dopo lo schianto.

Al momento non si hanno altre informazioni su dinamica e eventuali altre persone ferite.