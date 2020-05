Un'altra vittima del Covid in Trentino, e sette contagi. Secondo i dati forniti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed aggiornati alle 9 di stamane sono 7 i nuovi casi Covid 19 registrati in Trentino.

Di questi, 2 provengono da strutture residenziali e nessuno dei restanti è minorenne.

Sono stati esaminati 1017 tamponi (670 da Apss e 347 da Fem).

Con un nuovo caso registrato oggi, il totale dei decessi sale a 466 unità (più i 109 decessi derivanti dal riconteggio delle schede nelle RSA). Per contro sono 4313 i guariti (di cui 46 guariti clinicamente).

Negli ospedali trentini risultano tutt'oggi ricoverate per Coronavirus 21 persone, tra cui 2 pazienti in rianimazione a Rovereto.

