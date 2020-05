Due inchieste, quasi “gemelle”, sono state aperte per indagare su 298 morti attribuibili a Covid 19 nelle Rsa trentine fino al 23 di aprile. I fascicoli sono due: uno della procura di Trento su un’ipotesi di epidemia colposa e l’altro della procura di Rovereto per omicidio colposo. Per ora non ci sono indagati. Dopo i primi accertamenti condotti dai carabinieri su 58 Rsa, le indagini sono diventate più selettive. Nel mirino degli inquirenti sono rimaste 13 case di riposo sparse un po’ in tutto il Trentino. Sono Rsa diverse, del tutto indipendenti tra loro, ma accomunate da un dato statistico negativo, anzi mortale: tra gli anziani ospiti - avevano un’età media intorno ai 90 anni - il contagio da coronavirus ha ucciso più che altrove. L’obiettivo degli inquirenti è capire perché in alcune strutture il tasso di mortalità sia stato più elevato.

Erano le 9 del mattino di ieri quando, in contemporanea in tutta la provincia, gli investigatori hanno bussato alla porta di 13 Rsa. All'operazione hanno partecipato una cinquantina di carabinieri del Nas di Trento, Nas di Padova, sezione di pg del Tribunale, delle stazioni territoriali e del Reparto operativo del Comando provinciale.

Nel dettaglio ci sono stati accessi a Trento alla Rsa Villa Belfonte a Villazzano (dove i decessi complessivi fino al 23 aprile sono stati 20, di cui 6 Covid). Inoltre a Cavedine alla Apsp Residenza Valle dei Laghi (23 decessi, di cui 13 Covid); l’Apsp San Giovanni di Mezzolombardo (16 decessi, di cui 13 Covid); Fondazione comunità di Arco (48 decessi, di cui 42 Covid); l’Apsp Città di Riva (18 decessi, di cui 14 Covid); l’Apsp Giudicarie Esteriori a Bleggio (27 decessi, di cui 19 Covid); Residenza Molino a Dro (16 decessi, di cui 14 Covid); l’Apsp Giacomo Cis a Ledro (27 decessi, di cui 24 Covid); Casa di riposo S. Spirito - Fondazione Montel di Pergine (58 decessi, di cui 41 Covid), Casa di riposo don Ziglio di Levico (4 decessi); Casa di riposo San Gaetano di Predazzo (15 decessi, di cui 12 Covid); Apsp Santa Maria di Cles (26 decessi, di cui 10 Covid); Casa di riposo Bontempelli di Pellizzano (20 decessi di cui 13 Covid).

L'articolo completo sul giornale l'Adige in edicola