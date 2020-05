"Lavoriamo nell'esclusivo interesse dei cittadini al fine di tutelare al meglio la loro salute. Qualche volta faccio degli errori, per i quali mi aspetto critiche e se serve reprimende", ma "solo dai cittadini". Così il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri è tornato sulle polemiche per l'assenza delle mascherine a prezzo calmierato. Di fatto, farmacie e commercianti dichiarano che sono "esaurite" e in qualche caso si sospetta che sia una mossa per non venderle, poiché il guadagno è minino, se non vicino allo zero. E ci vanno di mezzo i cittadini, che anche volendo non ne trovano. Ma ora si cambia.

"Noi stiamo facendo la nostra parte - ha aggiunto Arcuri - e lo facciamo mettendoci la faccia. Dunque benvenute le critiche" dei cittadini, "ma solo da loro".

"Il prezzo delle mascherine chirurgiche a 50 centesimi + Iva, ovvero a 61 centesimi, è e resterà quello. Purtroppo per gli speculatori e altre categorie simili questo è e sarà. E se ne dovranno fare una ragione. La giungla che abbiamo lambito, la speculazione che abbiamo osservato non c'è più e non tornerà". Lo ha detto il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri.

"Non è il commissario a dover rifornire le farmacie né i loro distributori, né si è mai impegnato a farlo. Né sono io a dover rifornire Confcommercio, Conad Federdistribuzione e Coop. Il commissario si è impegnato ad integrare le forniture, ove sia possibile, che queste categorie si riescono a procurare attraverso le loro reti". Lo ha detto li Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri.

Nelle prossime settimane le mascherine a 50 centesimi si troveranno anche nei tabaccai, ha detto il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri annunciando la firma "nei prossimi giorni con l'associazione dei tabaccai, che ha 50 mila di punti vendita nel paese". "Abbiamo sottoscritto i primi due accordi non esclusivi (con la grande distribuzione e con la distribuzione dei farmacisti, ndr) e confidiamo di farne altri ancora con reti di distribuzione altrettanto massicce".