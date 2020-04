L’emergenza da Covid-19 ha portato l’Università di Trento a riorganizzare le modalità di ammissione ai suoi 27 corsi per l’anno accademico 2020/21: test online per i corsi di laurea scientifici e prove di primavera sostituite dalla selezione sulla base dei voti del quarto anno di scuola superiore, e non del quinto e ultimo anno, per gli altri.

Il merito scolastico sarà perciò il criterio con cui accedere ai corsi di laurea e di laurea magistrale nei dipartimenti di economia e management, giurisprudenza, lettere e filosofia, psicologia e sociologia. Saranno valutate le stesse materie per tutti i corsi di studio (cinque, di cui una a scelta), ma verranno pesate diversamente in base alla graduatoria per cui viene presentata la candidatura.

Mentre prosegue la discussione, a livello nazionale, per definire calendario e modalità di svolgimento della maturità 2020 e della didattica mista (in presenza e a distanza) per il prossimo anno accademico, l’Ateneo di Trento ha messo mano alle procedure di ammissione. Il 4 maggio saranno pubblicati i bandi e verranno riaperti i termini per le iscrizioni alle selezioni.

La scelta dell’Università, maturata dopo aver valutato diverse ipotesi, è motivata dal tipo di test utilizzati per le selezioni ai corsi di studio, che non possono essere somministrati in modalità online ed in contemporanea ad una platea che, di solito, arriva quasi a 4.000 aspiranti matricole.

L’Università ha deciso anche di abbassare i previsti 1.652 posti disponibili, che nella maggior parte dei casi verranno diminuiti vari dipartimenti. L’ateneo ha voluto comunque mantenere le due sessioni, in primavera ed estate, per garantire il reclutamento anticipato di studenti e studentesse capaci e motivati, per incoraggiare le iscrizioni di chi ha già maturato la scelta sugli studi universitari da intraprendere.

Dal 4 maggio saranno riaperti i termini delle iscrizioni alla selezione e sarà possibile comunicare il voto di quarta. Potrà partecipare alla selezione anche chi non si era precedentemente iscritto, perché i termini per le iscrizioni saranno riaperti a tutti. La pubblicazione della graduatoria è prevista entro metà giugno. Gli ammessi/e, che in quel periodo saranno alle prese con l’esame di stato, potranno immatricolarsi pertanto da metà luglio quando, questo l’auspicio, tutti avranno potuto sostenere l’esame.