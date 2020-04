Bruttissime notizie anche oggi, purtroppo, sul fronte dei morti in Trentino a causa del Coronavirus.

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, nella conferenza stampa di oggi ha annunciato il record di 20 decessi di cui 17 nelle Rsa (9 in particolare nella Apsp città di Riva del Garda e uno in una casa di cura), uno in pneumologia e due in casa. "Piangiamo - ha detto Fugatti - tante morti di tanti anziani che hanno costruito il Trentino e la nostra società".

I morti in totale in Trentino salgono dunque a 342.

I nuovi casi di contagio sono 86, il 7% rispetto ai 1.246 tamponi effettuati. I contagi superano ormai i 4mila.

In terapia intensiva ci sono 44 persone.

L'assessora provinciale alla salute, Stefania Segnana, ha evidenziato che dalla Protezione civile nazionale arriveranno quattro medici due dei quali saranno a disposizione delle Rsa in difficoltà.

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria, Paolo Bordon, ha precisato che il numero elevato di morti registrato oggi dipende dalla comunicazione da parte di alcune case di riposo avvenuta in ritardo. Ad esempio la casa di riposo di Riva ha comunicato oggi 9 decessi da Covid avvenuti nei giorni scorsi, anche 15 giorni fa.

"Sono almeno tra 50 e 60 le persone ospiti di Rsa curate in ospedale - ha sottolineato Bordon - alcune sono morte ma altre sono guarite".

"Nella terapia intensiva - ha aggiunto Bordon - sono state gestite fino ad ora 139 persone, i decessi sono stati 27 pari al 19%. Una decina di persone sono guarite. La degenza media è di 9 giorni".

I morti in casa avevano 91 anni e 87 anni.

Riguardo all'uomo morto ieri a 52 anni di Covid-19, Bordon ha evidenziato che è rimasto ricoverato tre settimane in rianimazione ma non ce l'ha fatta.

