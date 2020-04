Dimenticatevi l’orto, se non siete agricoltori di prima o di seconda. L’attività agricola hobbistica non consente di derogare alle norme anti contagio.



A dare la brutta notizia a moltissimi trentini è stato Lino Giacomoni, comandante della polizia locale di Trento, in diretta Facebook nel corso della conferenza stampa della task force anti Covid.



«Coltivare l’orto - ha detto Giacomoni, che ha spiegato di essere in contatto via chat con tutti i suoi colleghi delle valli per garantire una applicazione uniforme delle norme - non rientra tra le comprovate attività lavorative, a meno che non si parli di agricoltori di prima o seconda, né nei motivi di salute né in quelli di stretta necessità. In conclusione, il lavoro agricolo, se è hobbistico non si fa».