È partita stamattina la corsa al bonus alimentare concesso dallo stato alle famiglie maggiormente colpite dall’emergenza Covid 19.



Per chi ritiene di averne diritto, la Provincia ha messo online il modulo per la richiesta. I cittadini che non fossero in grado di collegarsi via internet potranno invece rivolgersi telefonicamente al servizio attività sociali del proprio Comune o Comunità di valle dove l’operatore compilerà il medesimo modulo provinciale raccogliendo le informazioni e se possibile anche una foto della carta d’identità e del codice Iban, se il richiedente è titolare di un conto corrente.

E gli accessi devono essere stati tanti, visto che proprio il sito della Provincia avvisava stamattina di avere pazienza perché le operazione risultavano rallentate.



Il bonus, lo ricordiamo, ha un importo di 40 euro a settimana per una persona singola, 60 per una famiglia di due persone, 80 per tre persone e 100 per quattro o più persone e in prima istanza verrà concesso per due settimane con versamento sul conto corrente.



Lo possono richiedere i nuclei familiari residenti in Trentino che negli ultimi due mesi non abbiano ricevuto redditi e abbiano un saldo sul conto corrente bancario o postale inferiore ai mille euro alla data del 31 marzo scorso; possono fare domanda anche coloro che abbiano entrate da lavoro, pensione o ammortizzatori sociali e un saldo sul conto inferiore a 3.000 euro se in possesso di idonea motivazione dello stato di bisogno.



In entrambi i casi saranno i servizi sociali competenti a valutare le domande, anche sulla base della documentazione esistente se si tratta di nuclei familiari già presi in carico mentre se si tratta di soggetti nuovi i servizi dovranno per forza di cose procedere con un analisi sommaria e via telefono, viste anche le restrizioni agli spostamenti in vigore in questo periodo e i tempi stretti per decidere. L’intenzione infatti è quella di versare i bonus agli aventi diritto nel giro di pochi giorni.