Covid-19: altre 12 vittime nelle ultime 24 ore

Il fronte del coronavirus registra altri 12 vittime nelle ultime 24 ore (5 donne e 7 uomini), per un totale di 86. Il numero dei nuovi contagi è di 121 (76 dei quali sottoposti a tampone), che portano il numero totale a 2.122.



«Se vogliamo vedere una piccola luce in questo buio pesante - ha detto in proposito il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti - è proprio questo dato in calo dei contagi, per il secondo giorno consecutivo. Se il trend venisse confermato nei prossimi giorni, sarebbe un buon dato».



Sale anche il numero dei guariti, 27, per un totale di 117.



Dei 2.122 contagiati, ben 1.189 sono a domicilio, mentre 267 sono ricoverati. Quelli in terapia intensiva sono 66; 221 sono in casa di riposo, 143 in case di cura.



«Vogliamo continuare con la strategia dei tamponi - ha detto Fugatti - Vogliamo dare risposte alle persone che sono all’interno delle strutture sanitarie e delle case di riposo e che sono in prima linea».

Sulle Rsa, il dottor Enrico Nava ha precisato: «Confermata la vasta variabilità registrata negli ultimi giorni; oggi incremento di 26 casi nelle rsa, dunque numeri piuttosto bassi che ci fanno ben sperare. Il 65% delle rsa è ancora indenne. Abbiamo avuto 4 decessi, un numero non elevatissimo».