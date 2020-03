I contagiati da Covid-19, iscritti al Servizio sanitario provinciale, saranno esentati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Lo ha deciso oggi la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, insieme ad altre misure di politica sanitaria in ordine allo stato di emergenza



«Si tratta di una misura che da un lato salvaguarda l’accesso alle prestazioni sanitarie dei singoli assistiti contagiati - spiega l’assessore Segnana - dall’altra vuole sollevare gli assistiti già sottoposti alle misure di contenimento previste dai decreti. Accanto all’esenzione del ticket infatti, che è retroattiva a partire dal 31 gennaio, vi è anche la sospensione del malus di 30 euro per le disdette delle prenotazione e altre misure riguardanti l’assistenza farmaceutica».



Nel dettaglio la Giunta ha quindi stabilito:

L’esenzione dal ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso per gli iscritti al servizio sanitario provinciale contagiati Covid-19; l’esenzione è estesa anche ai pazienti sottoposti a tampone per Covid-19 in pronto soccorso, purché prescritto dal medico del pronto soccorso. L’esenzione ha validità a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza, ovvero dal 31 gennaio 2020, gli assistiti che hanno versato il ticket e si trovano nelle condizioni previste dal provvedimento possono presentare richiesta di rimborso all’Azienda sanitaria.

La sospensione dell’applicazione del malus di 30 euro per le disdette delle prenotazioni delle prestazioni effettuate oltre il limite previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 696 del 5 maggio 2017.

La sospensione di alcune misure di appropriatezza prescrittiva e di semplificazione dei processi di assistenza farmaceutica previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 204 del 14 febbraio 2020, riguardanti l’introduzione del prezzo di riferimento degli inibitori di pompa protonica e la revisione dei percorsi di accesso ai farmaci di classe C.